صور| افتتاح فعاليات مؤتمر «الاتجاهات المختلفة في طب الإنجاب» بالأقصر‎

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي التاسع لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، والذي تستضيفه محافظة الأقصر في الفترة من 1 إلي 4 مارس، ويقام تحت شعار «الاتجاهات المختلفة في طب الإنجاب».

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مقدمتهم الأستاذ الدكتور إيهاب النشار، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور أحمد فائق، أمين منسق المؤتمر، والأستاذ الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والأستاذ الدكتور مؤمن كامل، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والأستاذ الدكتور محمود زخيرة، منسق دورة المؤتمر، وعدد كبير من الأساتذة والأطباء المهتمين بأمراض النساء والتوليد من جامعة أسيوط وعدة جامعات مصرية وأجنبية .

يشهد المؤتمر عقد نحو 14 ورشة عمل ودورات تدريبية علي الأشعة التليفزيونية والطرق الحديثة للتشخيص والعلاج لتدريب الأطباء و الكشف المجاني على المحتاجين بمستشفى الأقصر الدولي و كذلك دورة تدريبيه على جراحة المناظير بمستشفي القرنة المركزي لتدريب الأطباء وإجراء العمليات بالمجان للمحتاجين، كما يتناول المؤتمر الجديد وأخر الأبحاث في مجال علاج أمراض النساء والتوليد.

رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر مؤكدًا تقديم كل الدعم لمثل هذه المؤتمرات التي تعمل علي دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وكذلك تنشيط السياحة لافتًا إلى الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، عبر إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة بمدن إسنا وأرمنت والطود وكذلك تطوير منظومة الصحة بالأقصر .

واختتمت فعاليات الافتتاح بتسليم درع كلية الطب لعدد من رواد المهنة والأطباء ضيوف المؤتمر من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها وإهداء درع كلية الطب بأسيوط لمحافظ الأقصر محمد بدر .