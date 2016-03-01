صور| محافظ أسوان يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي «قطار مشواري»

شهد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي «قطار مشواري»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة «اليونيسف»، في الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس الجاري.

وذلك ضمن فعاليات عام الشباب 2016، بحضور السيد خافير أجيلير، رئيس قطاع حماية الطفل والنشء بمنظمة اليونيسف، ويسرية رجب، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المنفذ فيها البرنامج.

حيث أكد محافظ أسوان على دعم المحافظة الكامل لهذا البرنامج وغيره من البرامج الفعالة التي تهدف لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية والحياتية من أجل تغيير ثقافتهم من الإرتكان للعمل الحكومي إلى ثقافة العمل الحر مع تقديم المشورة المهنية للنشء والشباب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل لمواجهة مشكلة البطالة.

ومن جانبه أكد خافيير أجيلير، على ضرورة إستمرار التعاون بين وزارة الشباب ومنظمة الأمم المتحدة في مجال تنمية الشباب والعمل علي تطويره من خلال التوسع في تنظيم الكثير من برامج التنمية والتدريب لتشمل كافة الشباب المصري من مختلف المحافظات، باعتبار أن الشباب هم حجر الأساس لتقدم وبناء مستقبل أي وطن.

وأوضح خافيير أجليير بأن قطار مشواري يأتي ضمن أنشطة مشروع «مشواري» والذي يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والإبداعية وثقافة العمل الحر بجانب تقديم المشورة المهنية للنشء والشباب من سن 13 وحتي 24 سنة وذلك لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمتطلبات وإحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المشروع بدأ في عام 2013، ويتم تنفيذه في 10 محافظات، وقد أختتم الحفل بقيام المحافظ بتكريم النشء والشباب المشارك في البرنامج بالإضافة إلى مدربي البرنامج تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال فترات التدريب .