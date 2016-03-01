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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد معهد بورفؤاد التجريبى لبحث عودة الدراسة

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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد معهد بورفؤاد التجريبى لبحث عودة الدراسة بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد معهد بورفؤاد التجريبى لبحث عودة الدراسة
فى إطار جولات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمؤسسات التعليمية، تفقد اليوم مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات، حيث أبدى ارتياحه بانتظام العملية التعليمية التى تتمثل فى مواظبة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس .

كما تفقد "الغضبان"، معهد الشعراوى الأزهرى ببورفؤاد، الذى يضم 4 معاهد بداخله، ومن خلال جولته طالب القائمين على المعهد برفع كفاءة المعهد لتهيئة الأجواء لإنتظام العملية الدراسية، وإلقاء الضوء على الدور الذى يلعبه الأزهر من خلال الرسالة الإسلامية السمحة.

ومن جانبه، طالب المحافظ تقديم تقرير هندسى عن حالة المعهد التجريبى الأزهرى المقام بالمجمع الإسلامى، لبحث عودة الدراسة بعد التأكد من صلاحية المبنى، وعدم وجود خطورة داهمة على الطلاب فى حالة إعادة التشغيل.

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