تصنيع معديتين بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية فى الإسماعيلية

أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية بالإسماعيلية بتصنيع عدد 2 معدية لصالح مديرية الطرق والكبارى بتكلفة 136 ألف جنيه يتم الانتهاء منها وتسليمها خلال الأسبوع الثانى من شهر مارس الجارى.

وذلك بناء على توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتأكيداته الدائمة على أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى أعداد كبيرة من خريجى التعليم الفنى وخاصة خريجى المدارس الثانوى الصناعى.

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