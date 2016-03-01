إسرائيل: الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الهدنة

>قالت إسرائيل اليوم الثلاثاء إن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين بعد بدء وقف إطلاق النار الذى يهدف للتمهيد لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات.

وبدأت الهدنة التى عقدت برعاية الولايات المتحدة وروسيا يوم السبت واتهمت المعارضة القوات الحكومية بانتهاكها وهو ما نفاه الرئيس السورى بشار الأسد. ولا تشمل الهدنة الجماعات المتشددة.

وقال موشى يعلون وزير الدفاع الإسرائيلى فى كلمة أمام مؤتمر تنظمه مجموعة (نيو تك) المتخصصة فى الشؤون العسكرية والطيران فى إيربورت سيتى قرب تل أبيب "استخدم السوريون أسلحة كيماوية عسكرية واستخدموا فى الآونة الأخيرة مواد.. الكلور ضد المدنيين.. بما فى ذلك فى هذه الأيام .. عقب بدء وقف إطلاق النار المفترض .. حيث أسقطوا براميل من الكلور على المدنيين."

ولم يذكر المزيد من التفاصيل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد رحب يوم الأحد بالهدنة السورية لكنه قال إنه لا يزال من الممكن أن تشن إسرائيل هجمات فى سوريا لإحباط أى تهديدات لأمنها.

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