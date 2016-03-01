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«الاتحاد الأوربي لكرة القدم»: تأجيل مباريات يورو 2016 في حال وجود تهديد إرهابي

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«الاتحاد الأوربي لكرة القدم»: تأجيل مباريات يورو 2016 في حال وجود تهديد إرهابي «الاتحاد الأوربي لكرة القدم»: تأجيل مباريات يورو 2016 في حال وجود تهديد إرهابي

أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن إذا تم إلغاء مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا بسبب هجوم إرهابي أو وجود تهديد، فإنها ستقام في اليوم التالي وبدون جمهور.

وأكد يويفا صحة التقرير الذي نشرته مجلة شبورت بيلد الألمانية، والتي نقلت خلاله عن مدير بطولة يورو 2016 مارتين كالين، قوله إن سيناريو إقامة مباريات دون حضور جمهور قد يتم تطبيقه لأسباب لوجستية، “إذا اضطررنا لنقل مباراة لمدينة أخرى”.

وأشار كالين إلى أن هذه هي أحد خيارات اللجنة المنظمة للبطولة، ولكن ليس بالضرورة المعيار الذي سيتم تطبيقه إذا تحولت الأمور إلى الأسوأ، مشيراً “الأمان وتنظيم البطولة لهما الأولوية عن أي شيء آخر”.

وتفحص السلطات الفرنسية ويويفا كل السيناريوهات الأمنية المحتملة للبطولة التي تقام خلال الفترة من العاشر من يونيو وحتى العاشر من يوليو في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة باريس في 13 نوفمبر الماضي، إذ فجر 3 انتحاريين أنفسهم خارج إستاد دو فرانس خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الألماني والفرنسي.

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