مبعوث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية يصل القاهرة

وصل الدكتورعبدالله المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمستشار في الديوان الأميري لدولة الكويت، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من دبي في زيارة يبحث خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن يلتقي «المعتوق» خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات لبحث التطورات الأخيرة بالمنطقة العربية وجهود عمليات الإغاثة الإنسانية للآجئين فى المنطقة العربية والذين زادوا إلى معدلات غير مسبوقة بعد تداعيات الربيع والثورات العربية.

وكان «المعتوق» قد شارك الساعات الماضية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين في دبي لتكريم رجل الأعمال جمعة الماجد رئيس مجلس إدارة جمعية “بيت الخير” الخيرية في الإمارات.