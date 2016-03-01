جمعية رعاية مرضى الكبد تفتتح فرع جديد لها في أسوان الخميس القادم‎

أكد الدكتور جمال شيحه، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عضو مجلس النواب، أن فرع الجمعية الجديد بأسوان يعد الأكبر، بعد المركز الرئيسي بشربين بمحافظة الدقهلية، وأن التوسع في إنشاء فرع الجمعية الجديد بأسوان يعكس إيمان القائمين على الجمعية بضرورة التواجد في جنوب مصر، وبقوه وأنه تم اختار أبعد نقطة في جنوب مصر تاكيدًا على حرص الجمعية للوصول بخدماتها في محاربة فيروس «سي» إلى كل المحافظات.

وأشار الدكتور جمال شيحة، إلى أن الجمعية تعد الآن خطة لزيادة عدد فروعها لتغطي كل محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد فروع الجمعية الآن إلى 18 فرعًا، ومن المقرر أن يتم قريبًا افتتاح فروع جديدة للجمعية بأسيوط وبني سويف إلى جانب افتتاح فرع جديد بباسوس واخر بطنطا.

> من جانبه كشف الدكتور وليد سمير، المدير التنفيذي لفروع الجمعية أن فرع الجمعية الجديد بأسوان تم تزويده بأحدث أجهزه التحاليل وبه معامل تعد هي الأحدث في الشرق الأوسط وأن الفرع سيكون قادر على خدمة ما يزيد على 10 آلاف مريض شهريًا.

> يذكر أن جمعية رعاية مرضى الكبد جمعية مركزية، تعني بتقديم أحدث الخدمات الطبية لمرضى الكبد في كل انحاء الجمهورية، وقد أطلقت الجمعية مؤخرًا مبادرة لمواجهة فيروس «سى» في كل قرى ونجوع ومدن مصر، بالتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني، كذلك اطلقت الجمعية مبادرة قرية خالية من فيروس «سي»، ويتم قريبًا الإعلان عن خلو أول قرى مصر من فيروس «سي» بشكل تام.