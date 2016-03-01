«التنمية المحلية» تعلن الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لمحافظة المنيا

قال الدكتور هشام الهلباوي، مستشار أول وزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من الخطة الإستراتيجية لمحافظة المنيا، والتي شارك في وضعها القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم اختيار أربع محافظات لوضع خطط استراتيجية لكل محافظة بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية، كنماذج استرشادية لباقي المحافظات، وتضم المحافظات المنيا، الفيوم، الإسماعيلية وسوهاج.

وأضاف «الهلباوي»، خلال تسليم الخطة اللواء طارق نصر محافظ المنيا أثناء زيارته للمحافظة اليوم أن المنيا تعد من أغنى المحافظات في حجم الموارد المتاحة بها وخاصة في مجال الزراعة، حيث تضم أراضي كثيرة صالحة للاستصلاح وهذا ما جعل مشروع المليون ونصف فدان يتركز معظمه في محافظة المنيا، كما إنها محافظة واعدة تعدينيًا وسياحيًا وتحتاج خلال الفترة القادمة إلى فتح المجال للمشاريع الصغيرة.

وقال إن خطة المحافظة تتضمن كافة المجالات وستقوم المحافظة بمراجعتها لاعتمادها مع بداية يوليو القادم، وستكون بمثابة المرجع لكل ما تحتاجه المحافظة من مشاريع، كما سيتم الاعتماد عليها لمخاطبة الجهات المانحة لتقديم الدعم والمساعدة لعدد من المشاريع، وقد تم وضع الخطة وفقًا لاحتياجات المجتمع الفعلية من خلال لقاءات مع المواطنين في كل المجالات، وتم وضع خطط متكاملة لكل قطاع، كما تم رصد ابرز المعوقات بكل قطاع وتقديم المقترحات والحلول لها.

وبحث المحافظ والهلباوي خطة دعم عدد من المشروعات المقترحة لخدمة أبناء المحافظة، والتي يعمل جزء منها في مراكز المحافظة مثل مشروع حياة للتنمية المحلية، والذي يعمل في خمس قرى رئيسية وعدد من القرى التابعة بأكثر المناطق احتياجًا في مركزي العدوة ومغاغة بالمحافظة.

ويهدف المشروع إلى مواجهة تدهور أوضاع الأمن البشري والارتفاع المستمر في معدلات الفقر في صعيد مصر من خلال منهج الأمن البشري الشامل، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بنطاق المشروع المستهدف.

كما ناقشا توصيل الصرف الصحي عن طريق منحة مقدمة من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” لقري مركز العدوة وقرية برطباط بمركز مغاغة ،حيث سينتهي فريق العمل من الدراسة التفصيلية خلال أسبوعين للبدء في مرحلة التنفيذ ،وسيتم من خلالها تنفيذ نموذج لوحدة معالجة بجانب أحد المصارف بتكلفة مادية قليلة لتكون بمثابة شبكة صرف للقرية. وأعرب المحافظ عن تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ تلك الفكرة عقب دراستها، مؤكدًا أن مشاكل الصرف الصحي تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة بأكملها.

كما استعرض فريق العمل مشروع تدريبي للعاملين بالإدارة المحلية من خلال بناء القدرات فى إطار برنامج متكامل لتشمل فئات مختلفة منها الإدارات المحلية – الوحدات المحلية – أعضاء من مجلس مدينة العدوة – أعضاء من المنتديات المحلية – الجمعيات الأهلية – المتطوعين بالمشروع، حيث تم اختيار كل الموضوعات الخاصة ببرنامج بناء القدرات لتكون ذات الصلة بدعم تنفيذ خطة العمل المجتمعية وبناء قدرات الأطراف المختلفة والمنوطة بتنفيذ الخطة، كما تم تحديد الفئات المطلوب مشاركتها فى كل برنامج تدريبي.