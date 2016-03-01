الصلح بين مرتضى وفاروق جعفر.. وملك النص: يجب دعمه وميدو أخطأ

تصالح فاروق جعفر أحد رموز الزمالك مع رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور بعد خلاف وتبادل للاتهامات لأكثر من شهر.

وتحدث فاروق جعفر "علاقتي بمرتضى منصور محترمة. ما حدث عبارة عن زوبعة في فنجان".

فاروق جعفر كان قد أطلق عددا من التصريحات ضد منصور واتهمه بأنه يدفع الزمالك للخراب.

ورئيس القلعة البيضاء رد بنزع اسم فاروق جعفر من أحد الحدائق في النادي. وطالب الشركة الراعية للنادي بريزنتيشن بمنع "ملك النص" من التحليل في التلفزيون.

لكن في النهاية تم الصلح داخل مقر نادي الزمالك.

وتابع جعفر "يجب جميعا أن ندعم مرتضى منصور لأنه في النهاية رئيس نادي الزمالك".

ميدو

جعفر انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك والذي يخوض معركة قانونية مع مرتضى منصور حاليا.

ميدو كان قد صرح بأن أحد مشاكل مرتضى منصور التدخل في عمل الجهاز الفني، وأن أحد الكوارث التي حدثت في عهد أحمد حسام كمدرب للفريق الأبيض حدث قبل لقاء القمة.

وحكى ميدو أن منصور اجتمع مع لاعبي الزمالك في غياب الجهاز الفني قبل لقاء القمة، ما تسبب في إيصال رسالة لنجوم الفريق بأن هذا الجهاز سيرحل. وكان سببا في خسارة الفرسان أمام الأهلي.

وعقب فاروق جعفر "كان على ميدو أن يرحل ويحترم نفسه كمدرب حين علم أن مرتضى اجتمع مع اللاعبين في غيابه".