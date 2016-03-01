أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جولة تفقدية لمارتن يول داخل أروقة الأهلي

Google+ Print
جولة تفقدية لمارتن يول داخل أروقة الأهلي جولة تفقدية لمارتن يول داخل أروقة الأهلي

اصطحب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مارتن يول المدير الفني الهولندي الجديد للفريق في جولة تفقدية داخل أروقة النادي.

وحرص محمود طاهر، رفقة مهند مجران، مروان هشام أعضاء مجلس الإدارة وكمال زاهر أمين الصندوق في النادي، على اصطحاب مارتن يول في جولة تفقدية بالنادي لتعريفه بمنشآت النادي الأحمر.

ووصل مارتن يول إلى القاهرة صباح أمس الإثنين تمهيدا لشغل منصبه الجديد في تدريب الأهلي.

وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يبدأ يول مهمته بشكل رسمي عقب مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع