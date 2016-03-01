جولة تفقدية لمارتن يول داخل أروقة الأهلي

اصطحب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مارتن يول المدير الفني الهولندي الجديد للفريق في جولة تفقدية داخل أروقة النادي.

وحرص محمود طاهر، رفقة مهند مجران، مروان هشام أعضاء مجلس الإدارة وكمال زاهر أمين الصندوق في النادي، على اصطحاب مارتن يول في جولة تفقدية بالنادي لتعريفه بمنشآت النادي الأحمر.

ووصل مارتن يول إلى القاهرة صباح أمس الإثنين تمهيدا لشغل منصبه الجديد في تدريب الأهلي.

وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يبدأ يول مهمته بشكل رسمي عقب مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجيت.