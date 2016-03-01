مرتضى: ميدو أرسل لي رسالة على هاتفي.. واللاعبون اشتكوا منه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق أرسل له رسالة على هاتفه المحمول.

وصرح منصور "ميدو أرسل لي رسالة يقول فيها إني مثل والده".

وتابع "لكني لن أرد عليه في أي شيء. سأجعل عاملا في النادي يرد عليه ولن أنزل أنا لهذا المستوى".

وجاء حديث منصور بعد يوم من حلقة خصصها أحمد حسام "ميدو" مع الإعلامي عمرو أديب عبر شبكة OSN للتحدث عن كيف يدير رئيس الزمالك القلعة البيضاء.

شكوى اللاعبين

وتحدث منصور "اللاعبون في الزمالك تقدموا بشكوى من ميدو لأنه يستخدم ألفاظا سيئة ويسب الدين في التدريبات".

وأردف "كذلك قالوا إن ميدو يأتي إلى التدريبات في غير وعيه".

وكان ميدو قد تحدث عن موقف عانى منه خلال فترة تدريبه الزمالك، إذ أفصح أحمد حسام "مرتضى اجتمع مع اللاعبين قبل مباراة الأهلي. هذا أمر كارثي لأن الفريق شعر أن الجهاز الفني انتهى أمره وسيرحل".

وعقب مرتضى اليوم "حسنا كان يجب أن تفهم مباشرة أني قررت إقالتك حين اجتمعت مع اللاعبين يا ميدو".

وأتم "أستطيع القول إن عودة ميدو أسوأ قرار اتخذته في حياتي. وأتمنى أن يعرض نفسه على طبيب نفسي".