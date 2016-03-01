رئيس البرلمان تعقيبا على الهرج بقاعة "النواب": "المجلس كدا هيتحل"

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تعقيبا منه على حالة الهرج التى سادت فى القاعة " المجلس بالطريقة دى هيتحل". وذلك ردا على اعتراض عدد من النواب على طريقة التصويت على مواد اللائحة خاصة المادة رقم 216 من اللائحة.

وقال أحد النواب "كدا المجلس هيتحل"، فرد رئيس البرلمان: "بالطريقة دى هيتحل"، وأوضح آخر "ما يحدث فى المجلس لم نشاهده فى أى مجلس آخر لأننا نصوت على القرار ثم نعيد التصويت"، وهو ما قابله "عبد العال" قائلا: "هذا المجلس من أطهر المجالس لأنه جاء بانتخابات حرة واللى معترض يرجع للتسجيلات السابقة وكيف كان المجلس يدار بـ25نائبا".

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