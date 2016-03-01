رئيس البرلمان تعقيبا على الهرج بقاعة "النواب": "المجلس كدا هيتحل"

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تعقيبا منه على حالة الهرج التى سادت فى القاعة " المجلس بالطريقة دى هيتحل". وذلك ردا على اعتراض عدد من النواب على طريقة التصويت على مواد اللائحة خاصة المادة رقم 216 من اللائحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال أحد النواب "كدا المجلس هيتحل"، فرد رئيس البرلمان: "بالطريقة دى هيتحل"، وأوضح آخر "ما يحدث فى المجلس لم نشاهده فى أى مجلس آخر لأننا نصوت على القرار ثم نعيد التصويت"، وهو ما قابله "عبد العال" قائلا: "هذا المجلس من أطهر المجالس لأنه جاء بانتخابات حرة واللى معترض يرجع للتسجيلات السابقة وكيف كان المجلس يدار بـ25نائبا".
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