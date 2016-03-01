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دى ميستورا قد يؤجل محادثات سوريا ويدعو أمريكا وروسيا لضمان الهدنة

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دى ميستورا قد يؤجل محادثات سوريا ويدعو أمريكا وروسيا لضمان الهدنة دى ميستورا قد يؤجل محادثات سوريا ويدعو أمريكا وروسيا لضمان الهدنة

>قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا لرويترز اليوم الثلاثاء إنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا العمل على نجاح اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا وإلا سيكون من الضرورى تأجيل استئناف محادثات السلام.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق يوم السبت تبادلت السورية والمعارضة الاتهامات بانتهاكه لكن مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت، وقال دى ميستورا إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف الاقتتال وبشأن وصول المساعدات الإنسانية فقد يؤجل الجولة التالية من محادثات السلام "قليلا". وتقرر مبدئيا استئناف المحادثات يوم الاثنين السابع من مارس.

وتابع يقول "القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى يوم الاثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة سيتخذ فى الأيام القليلة القادمة بناء على التطورات على الأرض."، وأضاف "لا نريد أن تكون المناقشات فى جنيف محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.. نود أن تتصدى فعليا لجوهر كل شيء."
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