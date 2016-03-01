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بدء ورشة لأعمال الخزف والفخار بالخارجة في الوادى الجديد‎

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بدء ورشة لأعمال الخزف والفخار بالخارجة في الوادى الجديد‎ بدء ورشة لأعمال الخزف والفخار بالخارجة في الوادى الجديد‎

بدء ورشة لأعمال الخزف والفخار – أرشيفية

 

بدأت فعاليات الورشة التدريبية على أعمال الخزف والفخار بمركز الحرف البيئية بوحدة الخزف والفخار بالخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، والتي تستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الورشة تنفذ بالتعاون بين مديرية الثقافة والإدارة العامة للجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين ودعمًا للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموروث والهوية الواحاتية الأصيلة.

وأشار «حسب» إلى أنه سيتم في ختام أعمال الورشة تنفيذ معرض لمنتجات المشاركين وتنفيذ عروض فنية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، هذا ويواصل فرع ثقافة الوادي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تسيير القوافل الثقافية إلى المدارس على مستوى المحافظة لاكتشاف الموهوبين من الطلاب في مجالات الفنون والموال والغناء والشعر.

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