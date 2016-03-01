مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط – البحر الأحمر

لقى 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرون، اليوم، فى حادث تصادم على طريق أسيوط البحر الأحمر وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة. وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق أسيوط البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن وفاة “عبد الحليم.م” و”أحمد.م.ع” و”علاء.ج.ب” و”مبارك.س” و”محمود.ف” و”عباس.ع.ا”، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.