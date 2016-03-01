المصري يسجل ثلاثية لأول مرة هذا الموسم بشوط واحد

سجل النادي المصري ثلاثة أهداف في مرمى منافسه إنبي بالشوط الأول، لينتهي بتقدم الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيْ.

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمصري هذا الموسم، الذي يتقدم فيه بفارق ثلاثة أهداف عن منافسه.

وكان أكبر فوز للمصري هذا الموسم على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء بمباراة الدور الأول، وعدا ذلك فكانت جميع انتصارات المصري على منافسينه بفارق هدف واحد.

وكانت نتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين هي النتيجة الأكثر تكررا للمصري هذا الموسم في ثلاث مناسبات، في حين كانت نتيجة مباراة الذهاب بين المصري وإنبي هي فوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.