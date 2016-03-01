إعلان جديد لنجوم بيبسي.. شاهد عالم المتعة مع ' الكارت الأزرق! '

البطاقة الزرقاء.. فريق بيبسي من النجوم يقدمون حيلة جديدة لإضافة بعض المتعة لعالم كرة القدم.

حين تشعر بالملل قد تجدك في وجهك أحد نجوم بيبسي يقدم لك البطاقة الزرقاء، وهي بطاقعة تدل على قتل الملل، وبداية اللعب والإثارة.

سيتحداك هذا النجم وسيشاركك اللعب ودقائق من المتعة. كما حدث في الإعلان التالي :)

نجوم بيبسي في تلك الحملة هم:

سيرخيو أجويرو: "أنا فخور بالتواجد في فريق بيبسي لعام 2016، فلنجعلها سنة المتعة في عالم كرة القدم".

جيمس رودريجز: "من الممتع أن تشارك في حملات تجوب العالم".

أليكسس سانشيز: "أن ترتبط باسم منتج يجوب العالم، فهذا فخر لي. وأن أتواجد مع نجوم كرة القدم حول الأرض فهذا يجلب الكثير من الحماس".

ديفيد دي خيا: "العلاقة بين الجمهور واللاعبين خارج حدود المستطيل الأخضر تجعلني متحمسا للغاية للتواجد في هذا العرض الشائق والممتد".