مدرب نابولي: من الصعب اللحاق بيوفنتوس.. وإنسيني كان يرغب في إهداء هدف للسارق

يرى ماوريزيو ساري مدرب نابولي أنه من الصعب اللحاق بيوفنتوس في سباق الفوز بلقب الدوري وذلك عقب التعادل مع فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد تعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي ويحتل حاليا المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وصرح ساري عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس" قائلا:"من الصعب اللحاق بيوفنتوس في سباق اللقب لقد فازوا بـ16 من أصل آخر 17 مباراة لهم، نعم نحن على بعد 3 نقاط منهم لكن لا يمكننا أن نتصور أن يخسروا أي نقطة".

وتابع ضاحكا "إنسيني بدا حزينا، كان يرغب في إهداء هدف للشخص الذي سرقه"

وكان إنسيني قد تعرض لحادثة سرقة في وقت سابق، وطلب منه اللص أن يسجل هدفا في فيورنتينا ويهديه إليه (طالع التفاصيل).