بالصور..رئيس جامعة القناة للهيئة المعاونة: نحن بجانبكم لحل جميع مشاكلكم

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن هناك حلًا لكل المشكلات، ولكن فى إطار الأسرة وفى إطار العمل بكل جهد وتفانٍ، مشيرا إلى حجم المسئولية الكبير والأمانة الملقاة على عاتق الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى توصيل الفكرة والمعلومة للطالب، مؤكدا ضرورة تقويم الطالب حتى لو أخطأ حتى يتم حل المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بالهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والزراعة والحاسبات والهندسة فى حضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم، والدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور كمال عبد القادر وكيل كلية العلوم لشئون البيئة، والدكتور فايز صميدة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد زغلول مدير وحدة المعامل المركزية بالجامعة والأستاذ بكلية العلوم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة للهيئة المعاونة، أن هذا اللقاء يأتى بعد عدة لقاءات نقوم بها، من أجل التأكيد على أننا نستمع دائما لمشاكل الشباب والذين هم بمثابة الأمل للجامعة وللبلد كلها، ونعرف أن هناك ظلما واقعا، ولكن لن نسمح باستمراره، ولكن أيضا هناك تقصير من البعض منكم لذلك عليكم أنتم أيضا واجب كبير ودور هام للنهضة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم، إن الجامعة تحت قيادة الدكتور ممدوح غراب تبذل الكثير، من أجل التقدم وأنه يكرر من مثل هذه اللقاءات حتى يقوم بالجامعة من الأساس، موجها الشكر له على هذه المجهودات التى سيكون لها أثر إيجابى على أعضاء هيئة تدريس المستقبل.

120 مدرجا جديدا للجمهور بملاعب جامعة قناة السويس

>

محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 5 مشروعات جديدة بتكلفة 16 مليون دولار

>

موظفو إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية: نفترش الأرض بسبب عدم تطبيق قرار الوزير

>

>