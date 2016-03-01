بالصور.. محافظ سوهاج يشهد انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من مخلفات "البوص"

شهد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من تدوير مخلفات "البوص"، وذلك من أمام معرض "صنع فى سوهاج" بحضور أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية ولفيف من القيادات التنفيذية والسادة والإعلاميين والصحفيين ورواد المعرض من السادة مواطنى وأهالى سوهاج.

وأعرب محافظ الإقليم عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يعد فخرا للمحافظة، ليكمل خريطة التنمية، ويغطى احتياجات السوق رافعا اسم مصر وسوهاج عاليا، مشيرا أنه يسعى دائما لاقتحام المشاكل وحلها وتحقيق الدعم اللازم لأصحاب المصانع والمستثمرين الجادين فى سبيل التقدم والارتقاء بالوطن.

يذكر أن الشحنة المصدره اليوم تبلغ 80 مترا مكعبا مرسلة من مصنع سوهاج للخشب المضغوط من الذرة الرفيعة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا لإحدى شركات الأخشاب بالقاهرة لتصديرها لعملائها ببعض الدول الإفريقية منها "الجزائر، والمغرب، وتنزانيا، وإثيوبيا"، حيث كانت هذه الشركات تعتمد على المنتجات المستوردة فى حين أن المصانع الآن تلبى احتياجات الشركة بالسلع والمنتجات المحلية مستخدمة العملة المحلية فى التعامل بدلا من العملات الأجنبية .

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