أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ سوهاج يشهد انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من مخلفات "البوص"

Google+ Print
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من مخلفات "البوص" بالصور.. محافظ سوهاج يشهد انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من مخلفات "البوص"
شهد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق أول شحنة لتصدير الأخشاب المصنعة من تدوير مخلفات "البوص"، وذلك من أمام معرض "صنع فى سوهاج" بحضور أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية ولفيف من القيادات التنفيذية والسادة والإعلاميين والصحفيين ورواد المعرض من السادة مواطنى وأهالى سوهاج.

وأعرب محافظ الإقليم عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يعد فخرا للمحافظة، ليكمل خريطة التنمية، ويغطى احتياجات السوق رافعا اسم وسوهاج عاليا، مشيرا أنه يسعى دائما لاقتحام المشاكل وحلها وتحقيق الدعم اللازم لأصحاب المصانع والمستثمرين الجادين فى سبيل التقدم والارتقاء بالوطن.

يذكر أن الشحنة المصدره اليوم تبلغ 80 مترا مكعبا مرسلة من مصنع سوهاج للخشب المضغوط من الذرة الرفيعة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا لإحدى شركات الأخشاب بالقاهرة لتصديرها لعملائها ببعض الدول الإفريقية منها "الجزائر، والمغرب، وتنزانيا، وإثيوبيا"، حيث كانت هذه الشركات تعتمد على المنتجات المستوردة فى حين أن المصانع الآن تلبى احتياجات الشركة بالسلع والمنتجات المحلية مستخدمة العملة المحلية فى التعامل بدلا من العملات الأجنبية .

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(1)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(2)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(3)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(4)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(5)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(6)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(7)

محافظ-سوهاج-يشهد-انطلاق-أول-شحنة-لتصدير-الأخشاب-المصنعة-من-مخلفات-البوص-(8)

محافظ سوهاج يعلن بدء تلقى طلبات مساعدات برنامج تكافل وكرامة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون