بالصور. محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجهيز بيت شباب الأزهر

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه عبد السميع نوار وكيل المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء ، أعمال تجهيز بيت شباب الأزهر بطور سيناء على مساحة 3500 متر مربع، لاستضافة أفواج شباب جامعة الأزهر بتكلفة 12 مليون جنيه.

يذكر أن البيت يضم 156 غرفة لإقامة الطلاب وقاعة محاضرات تستقبل 55 طالبا لعقد محاضرات ودورات تدريبية وقاعة طعام تسع لـ 200 طالب، كما تفقد المبنى الإدارى الجديد والذى أقيم بتكلفة 14 مليون جنيه.

وأعلن المحافظ خلال جولته عن افتتاح البيت والمنشآت التابعة فى 19 مارس، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

رافق المحافظ، خلال جولته إسماعيل الراوى مدير أوقاف جنوب سيناء والأنبا مينا راعى كنيسة موسى النبى بطور سيناء واللواء عبد الفتاح حلمى المتحدث الإعلامى للمحافظة.

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