بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الغربى حادث انقلاب سياره ، اسفر عن اصابة 11 شخص ، وتم نقل المصابين الى مستشفى المنيا الجامعى ، تم ازاله اثار الحادث من الطريق.

> وتلقى اللواء رضا طبيلة مدير امن المنيا ، اخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بتبلغ مركز شرطة العدوه من عمليات النجده بوقوع حادث انقلاب سياره ومصابين بالطريق الصحراوى

> وتبين بالانتقال والفحص أن حال سير السياره رقم ” ن – ط – أ 2579 ” ، قياده مهنى ثروت سعيد 29 عاما ، سائق مقيم بقرية دفش – سمالوط بالطريق فى اتجاه سمالوط ، اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها ادى الى انفجار عجلة القيادة.

> وأسفر الحادث عن اصابة كلا من : نجيب متى سعد 55 عاما ، مزارع ، جرجس اسحاق رياض ، 45 عاما ، شنوده غطاس ثابت ، 55 عاما ، ملاك عياد ، 55 عامًا، نشأت نجيب متى، 65 عاما ، فكيه رزق سلامة ، 50 عاما ، خلف بولس

> ملاك ، 43 عاما ، جرجس عياد ، 50 عاما ، نجيب راشد غانم ، 53 عاما ، بشرى محروس ، 29 عاما ، ناجى عياد فراج ، 35 عاما.