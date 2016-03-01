«الصحة» تنقل 46 حالة للمستشفيات نتيجة تسرب غاز الكلور في الإسكندرية

نقلت وزارة الصحة، 46 حالة من مجمع مدارس السيوف بالإسكندرية وبعض المرضى والعاملين بالمدارس إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعد شعورهم بضيق تنفس، نتيجة حادث تسرب غاز بمحطة المياه الموجودة خلف مجمع المدارس المذكور.

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الواقعة اليوم، توجهت 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت 46 حالة إلى المستشفيات، حيث تم نقل 28 إلى المستشفى الميري الجامعي منهم 10 حالات بالقسم الداخلي و18 حالة بقسم السموم، إضافة إلى نقل 3 حالات إلى مركز طبي السيوف وحالتان لمستشفى جمال عبد الناصر التابعة للتأمين الصحي و5 حالات لمستشفى الجمهورية و4 حالات لمستشفى رأس التين و3 حالات لمستشفى فوزي معاذ وحالة لمستشفى أطفال الأنفوشي.

وقال «مجاهد»، إن هناك بعض الحالات توجهوا إلى مراكز طب الأسرة الموجودة في محيط مجمع المدارس وهم مراكز السيوف ودانا والنواتية والقلعة والمطار، حيث تم إسعافهم وخرجوا لتحسن حالتهم.

فور وقوع الحادث توجه الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يرافقه فريقان من إدارة صحة البيئة وإدارة الرصد البيئي لأخذ عينة من المياه وقياس نسبة الكلور بها، وكذلك قياس مدى إنبعاثات الغازات بالمنطقة، ووجد إنها في الحدود المسموح بها.