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غدًا.. ندوة عن دور المؤسسات التربوية في ترسيخ مبادئ نبذ العنف بالوادى الجديد‎

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غدًا.. ندوة عن دور المؤسسات التربوية في ترسيخ مبادئ نبذ العنف بالوادى الجديد‎ غدًا.. ندوة عن دور المؤسسات التربوية في ترسيخ مبادئ نبذ العنف بالوادى الجديد‎

مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد – أرشيفية

 

أعلن حسن سيد محمد، مدير مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، عن إقامة المركز لندوة إعلامية موسعة بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات، غدًا الأربعاء، حول المؤسسات التربوية ودورها في ترسيخ مبادئ نبذ العنف وتقبل الآخر.

وقال مدير المركز، إن الندوة يحاضر فيها مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، ويحضرها عدد من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ القيم الحميدة والسمحة في نفوس الطلاب، والتركيز على نشر سياسة تقبل الآخر وتوضيح النتائج من المعاملة الحسنة بين أفراد المجتمع ورفع قيمة الزمالة بين الطالبات والبعد عن الأنانية.

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