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إصابة 9 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بالمنيا

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إصابة 9 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بالمنيا إصابة 9 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بالمنيا
أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبيلة مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوى.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم "ن - ط - أ 2579"، قيادة مهنى ثروت سعيد 29 عاما، سائق مقيم بقرية دفش - سمالوط بالطريق فى اتجاه سمالوط، اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها ما أدى إلى انفجار عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن إصابة "نجيب متى سعد" 55 سنة، مزارع، "جرجس إسحاق رياض" 45 سنة، "شنودة غطاس ثابت" 55 سنة، "ملاك عياد" 55 عاما، نشأت نجيب متى 65 عاما، "فكيه رزق سلامة" 50 سنة، "خلف بولس ملاك" 43 سنة وشقيقه "جرجس" 50 سنة، "نجيب راشد غانم" 53 سنة.


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