الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا صباحا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة على اليابسة وتكون 15 - 30/35 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا في البداية .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة أقدام في العمق يقل من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بعد الظهر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 38 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة ظهرا وفي تمام الساعة الحادية عشر و 18 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 16 95 40 .

> دبي 26 18 95 45 .

> الشارقة 27 16 90 40.

> عجمان 26 17 90 45.

> أم القيوين 26 16 90 45 .

> رأس الخيمة 27 15 95 45 .

> الفجيرة 27 20 75 35.

> العين 28 15 95 30 .

> ليوا 28 14 95 35 .

> الرويس 25 16 90 45 .

> السلع 24 17 95 50.

> دلما 24 18 85 50 .

> طنب الصغرى 22 19 85 60 .

> طنب الكبرى 22 19 85 60 .

> أبوموسى 23 19 80 55.