البرلمان الكويتى يقر مبلغ 500 مليون دولار إضافى لشراء مقاتلات يوروفايتر

>وافق البرلمان الكويتى الثلاثاء على مشروع قانون يسمح للحكومة بإنفاق 500 مليون دولار إضافية لشراء طائرات تايفون يوروفايتر القتالية.

ويأتى ذلك إضافة إلى 10 مليارات دولار من الإنفاق الدفاعى الذى وافق عليه البرلمان فى يناير لتحديث جيش البلاد، وقال وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح للبرلمان أنه سيتم انفاق مبلغ العشرة مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بينما سيتم استخدام الأموال الجديدة كدفعة مسبقة لشراء الطائرات.

وقال اتحاد شركات يوروفايتر فى سبتمبر أن الكويت وافقت على شراء 28 طائرة تايفون فى صفقة قيمتها 7-8 مليارات يورو (8-9 مليار دولار).

وسيتم سحب الأموال الإضافية من احتياطيات الدولة، وتشارك الكويت فى الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق، وكذلك فى التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن.

وفى نوفمبر وقعت الكويت على صفقات عسكرية نهائية وأولية بقيمة 2,5 مليار يورو (2,8 مليار دولار) وعلى رأسها صفقة شراء 24 مروحية كراكال تنتجها شركة أيرباص.

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