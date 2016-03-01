أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان الكويتى يقر مبلغ 500 مليون دولار إضافى لشراء مقاتلات يوروفايتر

Google+ Print
البرلمان الكويتى يقر مبلغ 500 مليون دولار إضافى لشراء مقاتلات يوروفايتر البرلمان الكويتى يقر مبلغ 500 مليون دولار إضافى لشراء مقاتلات يوروفايتر

>وافق البرلمان الكويتى الثلاثاء على مشروع قانون يسمح للحكومة بإنفاق 500 مليون دولار إضافية لشراء طائرات تايفون يوروفايتر القتالية.

ويأتى ذلك إضافة إلى 10 مليارات دولار من الإنفاق الدفاعى الذى وافق عليه البرلمان فى يناير لتحديث جيش البلاد، وقال وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح للبرلمان أنه سيتم انفاق مبلغ العشرة مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بينما سيتم استخدام الأموال الجديدة كدفعة مسبقة لشراء الطائرات.

وقال اتحاد شركات يوروفايتر فى سبتمبر أن الكويت وافقت على شراء 28 طائرة تايفون فى صفقة قيمتها 7-8 مليارات يورو (8-9 مليار دولار).

وسيتم سحب الأموال الإضافية من احتياطيات الدولة، وتشارك الكويت فى الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق، وكذلك فى التحالف الذى تقوده فى اليمن.

وفى نوفمبر وقعت الكويت على صفقات عسكرية نهائية وأولية بقيمة 2,5 مليار يورو (2,8 مليار دولار) وعلى رأسها صفقة شراء 24 مروحية كراكال تنتجها شركة أيرباص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة