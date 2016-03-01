هيئة شئون الأسرى: الإفراج المبكر عن الأسير المقعد شادى ضراغمة غدًا

>قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن محكمة ثلثى المدة الإسرائيلية وافقت على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المقعد شادى ضراغمة (24 عامًا) من مخيم قلنديا، غدا الأربعاء، والذى تم اعتقاله منذ 7 / 8 / 2014.

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية فى الهيئة إياد مسك - فى بيان صحفى اليوم - أن الأسير ضراغمة يقبع فى مستشفى الرملة حاليًا وسيفرج عنه، غدًا الأربعاء، ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتوفير إسعاف يستقبل الأسير ضراغمة ونقله إلى مجمع فلسطين الطبى فى رام الله.

يذكر أن الأسير ضراغمة لا يزال يعانى من مضاعفات تعذيب محققى الاحتلال له عند اعتقاله فى شهر أغسطس عام 2014، إضافة إلى الإهمال الطبى الذى تعرض له ومعاناته من إصابة برصاص قوات الاحتلال فى العامود الفقرى عام 2007 أدت إلى إصابته بالشلل النصفى.

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