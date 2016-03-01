ضخ مواد تموينية إضافية بالمجمعات لتلبية احتياجات المواطنين فى بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم ضخ كميات إضافية من المواد التموينية فى المجمعات الاستهلاكية ومحلات صرف المواد التموينية، لتلبية احتياجات المواطنين والقضاء على طوابير الزحام التى شهدتها المجمعات مؤخرا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجمعيات الاستهلاكية بدائرة حى الشرق والجمعية التعاونية لهيئة قناة السويس وأسواق البازار.

ومن جانبه، كلف الغضبان مديرية التموين بمتابعة توافر المواد التموينية وتوزيعها على جميع المجمعات ومحلات البقالة فى مختلف الأحياء، للحد من التكدس أمام البدال التموينى.

ومن جهة أخرى حذر الغضبان أصحاب محلات بشارع البازار من محاولة إعادة الإشغالات وتوعد المخالفين بعقوبة الغلق لمدة شهر مع تكليف رئيس بمتابعة إزالة الإشغالات بشارعى النهضة والبازار.

محافظ بورسعيد: انقضاء مدة الغياب القانونية يحرم طلاب الشهادات من الامتحان

>