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ورش عمل لطلاب جامعة القناة بمركز تنمية المهارات والتوظيف

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ورش عمل لطلاب جامعة القناة بمركز تنمية المهارات والتوظيف ورش عمل لطلاب جامعة القناة بمركز تنمية المهارات والتوظيف
نظم مركز تنمية المهارات والتوظيف بجامعة قناة السويس، مجموعة من ورش العمل للطلاب حول كيفية عمل السيرة الذاتية وتهدف هذه الورش إلى مساعد الطلاب على كيفية التعامل مع احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل فى المجالات المختلقة كما تساعد هذه الورش على صقل الخبرات الشخصية وتنمية مهارات التواصل والقيادة والإدارة ومهارات العرض ومساعدة الطلاب على تنمية طرق البحث عن وظيفة وكيفية التقديم للعمل فى الشركات الكبرى وتنمية الإدارة برؤية واضحة وقوية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

ورش عمل لطلاب جامعة القناة (1)

وأقيمت هذه الورشة على مدار يوم واحد وحاضرت فيها إيمان عبد المعطى مسئول التوظيف بمركز تنمية المهارات الطلابية والتوظيف حضر الورشه 25 طالبًا وطالبة من طلاب الجامعة.

ورش عمل لطلاب جامعة القناة (2)

ورش عمل لطلاب جامعة القناة (3)

ورش عمل لطلاب جامعة القناة (4)

ورش عمل لطلاب جامعة القناة (5)


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