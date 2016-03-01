وفد من هيئة فولبرايت يزور جامعة القناة ويعقد جلسات تعريفية لأنشطة الهيئة

وأعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة خلال لقائه مع الوفد عن سعادته لتواجد أعضاء من الهيئة على أرض جامعة قناة السويس، خاصة أن الجامعة تسعى لزيادة فرص باحثيها وطلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمى بها.
وعقد الوفد الزائر للجامعة بالاشتراك مع لجنة شباب الباحثين بكلية صيدلة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية، أولى أنشطة لجنة التعليم المستمر الخاصة بالتعاون مع هيئة فولبرايت Fulbright Information session، ندوة تعريفية لأنشطة الهيئة حضرها أعضاء هيئة التدريس من الكلية والطلاب.
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