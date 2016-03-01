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وفد من هيئة فولبرايت يزور جامعة القناة ويعقد جلسات تعريفية لأنشطة الهيئة

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وفد من هيئة فولبرايت يزور جامعة القناة ويعقد جلسات تعريفية لأنشطة الهيئة وفد من هيئة فولبرايت يزور جامعة القناة ويعقد جلسات تعريفية لأنشطة الهيئة
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وفدا من هيئة فولبرايت الأمريكية، والمكون من الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة والدكتورة دينا جعفر رئيس البرامج المصرية، والدكتورة ريم الحسن رئيس برنامج الماجستير، حضر اللقاء الدكتورة هدى يسرى مقرر لجنة شباب الباحثين والدكتور السيد خفاجى منسق هيئة فولبرايت بالجماعة، ويزور وفد الهيئة الجامعة من أجل تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة فى مجالات البحث العلمى وزيادة فرص أبناء الجامعة فى الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة خلال لقائه مع الوفد عن سعادته لتواجد أعضاء من الهيئة على أرض جامعة قناة السويس، خاصة أن الجامعة تسعى لزيادة فرص باحثيها وطلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمى بها.

وعقد الوفد الزائر للجامعة بالاشتراك مع لجنة شباب الباحثين بكلية صيدلة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية، أولى أنشطة لجنة التعليم المستمر الخاصة بالتعاون مع هيئة فولبرايت Fulbright Information session، ندوة تعريفية لأنشطة الهيئة حضرها أعضاء هيئة التدريس من الكلية والطلاب.

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (1)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (2)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (3)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (4)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (5)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (6)

الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، هيئة فولبرايت (7)


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