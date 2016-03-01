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تعاون علمى وأكاديمى بين الملحقية الثقافية الفرنسية وجامعة المنصورة

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تعاون علمى وأكاديمى بين الملحقية الثقافية الفرنسية وجامعة المنصورة تعاون علمى وأكاديمى بين الملحقية الثقافية الفرنسية وجامعة المنصورة
استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الدكتور أنطوان هتزنبرجر ملحق التعاون الجامعى بالسفارة الفرنسية فى القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، ومدير المركز الثقافى الفرنسى بالمنصورة والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الوهاب السعدنى رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية، والدكتور محمد صلاح مسئول العلاقات الدولية بالجامعة.

الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة (1)

وضم وفد السفارة الفرنسية كلا من سالى نصير مسئولة مكتب الدراسات العليا بالسفارة الفرنسية، وكذلك جولى هريستون مكلفة بقسم التعاون الجامعى بالسفارة الفرنسية.

واتفق الحضور على بدء التعاون من خلال تحويل شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق لقسم دراسة القانون بالفرنسى بالتعاون مع جامعة ليون الفرنسية وغيرها من الجامعات.

الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة (2)

وتناقش الضيوف مع الدكتور رئيس الجامعة فى بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات الفرنسية، حيث تطرق النقاش للعديد من الأفكار منها التبادل الطلابى على المستويين الثقافى والتعليمى، وكذلك فتح الباب أمام الدراسات العليا فى جميع المجالات بالتعاون مع الجامعات الفرنسية المتميزة.

وزار الوفد كلية الحقوق وتم عقد لقاء بطلاب شعبة القانون بالفرنسى، بحضور الدكتور شريف خاطر عميد الكلية والدكتور محمد الجميلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية قيام السادة معاونى أعضاء هيئة التدريس بالسفر إلى فرنسا وكذلك طلاب الدراسات العليا والليسانس ورافق وفد السفارة فى جولة داخل الحرم الدكتورة فرحة للتعرف على ما تضمه الجامعة من كليات ومراكز طبية متميزة.

الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة (3)

الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة (4)

الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة (5)


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