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السيسى يختتم زيارته لليابان غدا بحضور المنتدى الاقتصاى وزيارة مدرسة

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السيسى يختتم زيارته لليابان غدا بحضور المنتدى الاقتصاى وزيارة مدرسة السيسى يختتم زيارته لليابان غدا بحضور المنتدى الاقتصاى وزيارة مدرسة

ويوريكو كوئيكي

يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته إلى اليابان غدا الأربعاء، وقبل توجهه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، المحطة الثالثة والأخيرة مت جولته الاسيوية، يشارك فى المنتدى الاقتصادى الذى ينظمه مجلس الأعمال المصرى- اليابانى المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية. ومن المنتظر أن يحضر المنتدى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومسئولى كبريات الشركات اليابانية، ويتحدث من الجانب المصرى الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ورئيس هيئة الاستثمار، وسيتم استعراض مجالات الاستثمار المختلفة فى ، لا سيما فى مجال الطاقة والبنية الأساسية. ويتضمن نشاط الرئيس السيسى، أيضا، زيارة إحدى مدارس مرحلة التعليم الأساسى فى اليابان، للاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة فى تربية النشء وطرق التعليم المبتكرة.

 

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