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«قومي المرأة» يشيد بفوز منتخب تنس الطولة للسيدات ببطولة العالم

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«قومي المرأة» يشيد بفوز منتخب تنس الطولة للسيدات ببطولة العالم «قومي المرأة» يشيد بفوز منتخب تنس الطولة للسيدات ببطولة العالم

منتخب تنس الطولة للسيدات – أرشيفية

 

أشاد المجلس القومي للمرأة، بالانجاز التاريخي الذي حققه منتخب الأول لتنس الطاولة للسيدات، بفوزه ببطولة العالم، عقب تغلبه على نظيره السويسري، والمقامة حاليًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس أن المرأة المصرية، كانت ولاتزال ترفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية، وأن باستطاعتها المنافسة وإثبات جدارتها في جميع المجالات، حسبما أفادت مجلة نصف الدنيا.

ويتكون منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات من 5 لاعبات وهن “دينا مشرف ونادين الدولتلي وفرح عبد العزيز ويسرا أشرف حلمي وريم العراقي”.

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