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جامعة أمريكية منعتها.. مشروبات الطاقة تسبب التهور الجنسى للمراهقين

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جامعة أمريكية منعتها.. مشروبات الطاقة تسبب التهور الجنسى للمراهقين جامعة أمريكية منعتها.. مشروبات الطاقة تسبب التهور الجنسى للمراهقين
منعت كلية "فيرمونت" الأمريكية بيع مشروبات الطاقة فى الحرم الجامعى، معللة أسبابها بأن هذه المشروبات قد تؤدى إلى سلوك زائد وغير طبيعى من النشاط الجنسى، وترفع من فرص تعاطى الكحول فى سن مبكرة خاصة قبل 18 عاما.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى، فقد أشارت "فيرمونت" أيضا إلى أن مشروبات الطاقة قد تؤثر على أداء الطلاب الأكاديميين وتزيد من شعورهم بالإجهاد على الرغم من أنها تسمى "مشروبات الطاقة".

وعلى الرغم من أن هذه المنتجات لن يتم بيعها فى الحرم الجامعى، ويمكن للطلاب شراؤها من تجار التجزئة فى أى مكان آخر، وافق مجلس الكلية الذى يتألف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين و12 طالبا على التصديق بالقرار بوقف بيع مشروبات الطاقة.

وحذرت العديد من الدراسات السابقة من الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة وعلاقتها بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف المخ، وزيادة التهور الجنسى خاصة لدى الشباب.


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