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10 نصائح لعلاج نزلات البرد فى الحمل

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10 نصائح لعلاج نزلات البرد فى الحمل 10 نصائح لعلاج نزلات البرد فى الحمل

البرد فى الحمل مشكلة طبيعية تصيب كل الحوامل


>فى الحمل تقل دفاعات جسم المرأة تدريجيا كرد فعل طبيعى يحدث نتيجة وجود طفل بالرحم، وبالتالى تصبح الحامل عرضة للإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بضعف المناعة، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، وأوجاع وآلام وعدوى ومشكلات تخص احتقان الزور وانسداد الأنف والتهاب جيوب الأنفية وغيرها.

نصائح طبيعية لعلاج البرد فى الحمل


>ومن هنا توضح الدكتورة هدى محمد، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن الحامل فى مهب الإصابة بالبرد طوال شهور الحمل، وهناك نصائح عامة تساعدها على التخلص من هذه المشكلة بشكل أسرع، وكذلك زيادة حدة مناعتها بشكل طبيعى دون تدخلات دوائية.

1. لا تبذلى مجهودا ولا تذهبى لعملك فى فترة مرضك بالبرد حتى تتعافى.
>2. لا تتعرضى للغبار ولا تنظفى المنزل.
>3. لا تكثرى من الاستحمام فى تلك الفترة.
>4. ابتعدى تماما طوال تلك الفترة عن الطعام المحمر والمقلى والدسم.
>5. اهتمى بالشوربات الساخنة الطبيعية من مرق الدجاج واللحم والخضار المفيدين للغاية.
>6. ابتعدى عن التعرض لتيارات الهواء المخلفة درجات الحرارة والبرودة.
>7. حافظى على نسبة ارتدائك للملابس القطنية الثقيلة، دون تخفيف خاصة أننا فى بدايات الفصل الحار.
>8. اهتمى بشرب كميات مناسبة من المياه على مدار يومك.
>9. اشربى الكثير من العصائر الطبيعية المستخلصة من الفواكه والمعدة منزليا وليست جاهزة أو معلبة وأهمها عصائر الليمون والبرتقال.
>10. النوم لفترات جيدة على مدار اليوم وكلما شعرت بالرغبة فى الراحة هام جدا لتعافيك.

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