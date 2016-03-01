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حبس 3 أمناء شرطة بكمين المريوطية لاتهامهم بتقاضي رشوة من المواطنين

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حبس 3 أمناء شرطة بكمين المريوطية لاتهامهم بتقاضي رشوة من المواطنين حبس 3 أمناء شرطة بكمين المريوطية لاتهامهم بتقاضي رشوة من المواطنين

حبس 3 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة – أرشيفية

 

قررت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، اليوم، حبس 3 أمناء شرطة بكمين المريوطية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم حول اتهامهم بتقاضي رشوة من المواطنين، في سبيل التغاضي عن مخلفاتهم، وتم القبض عليهم متلبسين بتقاضي الرشوة.

وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن الواقعة، والتي أكدت ضلوع أمناء الشرطة الثلاثة فيما هو منسوب إليهم.

وكشفت تحقيقات محمد معبد وكيل أول النيابة، أن المتهمين “عمرو.ع.ع”، و”رمضان. ش. ح”، و”أحمد.ع. ع” أمناء شرطة بإدارة مرور الجيزة يتقاضون مبالغ مالية من السائقين، والمواطنين للتغاضي عن تحرير مخالفات لهم، أثناء وجودهم خدمة بكمين المريوطية أعلى الطريق الدائري.

كانت التحريات قد أثبتت تقاضي المتهمين الثلاثة للرشوة من المواطنين، وبناءً عليه أصدرت النيابة العامة أذنا بضبطهم، وتمكنت مباحث المرور من إلقاء القبض على المتهمين أثناء تقاضيهم رشوة من مواطنين يدعيان “السباعي. م” و”حسن. ع”، كما عثر مع أحدهم علي قطعة من مخدر الحشيش، يحوزها بقصد التعاطي.

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