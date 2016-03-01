المقاولون يزيد معاناة الاتحاد ويواصل الابتعاد عن الخطر

حقق المقاولون العرب فوزا مهما الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

وواصل فريق ذئاب الجبل الابتعاد عن منطقة الخطر مستغلا الفترة الصعبة التي يمر بها زعيم الثغر ليهزمه على استاد عثمان أحمد عثمان في الجولة الـ20.

وتقدم رامي عادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل عاشور الأدهم بعد 120 ثانية فقط من ركلة حرة.

وأحرز هدف المقاولون الثاني مهاجمه محمد فضل في الدقيقة 61 من ركلة جزاء قبل أن يعزز زميله محمد ماجد "أونوش" النتيجة في الدقيقة 85 بعدما انفرد بالحارس الهاني سليمان ووضع الكرة في المرمى بعد مراوغته.

وجائت المباراة ندية حماسية حاول فيها الاتحاد السيطرة منذ البداية إلى أن باغته المقاولون بهدف عكس سير اللقاء.

وتلقى بذلك سيد البلد الخسارة السابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ13.

أما المقاولون، فابتعد عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الـ16 بفارق 4 نقاط، فأصبح رصيده 19 نقطة في المركز الـ15.

وعوض المقاولون خسارته الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بعدما انتصر قبلها على حرس الحدود والداخلية.

وسيحل المقاولون ضيفا على حامل اللقب الزمالك يوم 6 مارس المقبل بينما يستضيف الاتحاد فريق الداخلية يوم 7 الاثنين القادم.