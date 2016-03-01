منتخب مصر يبدأ استعداداته لنيجيريا يوم 19 مارس

أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومدير منتخب مصر أن معسكر الأخير استعدادا لمواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس إفريقيا 2017 سيبدأ يوم 19 مارس المقبل.

وحسب ما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فإن المنتخب سيبدأ معسكره يوم 19 استعدادا لمباراتي 25 و29 من الشهر المقبل.

وأوضح لهيطة أن لاعبي الأهلي والزمالك سينضمون لمعسكر المنتخب بعد انتهاء مباراتي فريقيهما بدوري أبطال أفريقيا، في حين أن الجهاز الإداري للمنتخب يعكف حاليا على انهاء إجراءات السفر لنيجيريا.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتن عن منتخب نيجيريا و5 نقاط عن منتخب تنزانيا، وتتذيل تشاد المجموعة بصفر من النقاط.