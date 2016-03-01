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سيارات الإطفاء تصطف بمحافظة الدقهلية فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

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سيارات الإطفاء تصطف بمحافظة الدقهلية فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية سيارات الإطفاء تصطف بمحافظة الدقهلية فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية
احتفلت اليوم إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، باليوم العالمي لقوات الحماية المدنية، والذي يقام في الأول من مارس كل عام.

واصطفت عشرات من سيارات الإطفاء، والمفرقعات، والإنقاذ النهري، بحضور اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، وضباط وجنود بالإدارة، وذلك بجوار مبنى ديوان محافظة الدقهلية، وسط حالة من البهجة من المواطنين والذين قاموا بالتقاط صور "سيلفي" مع القوات.

وهنأ المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، باليوم العالمي للحماية المدنية، وطالبهم ببذل الجهد من أجل حماية المواطنين من النكبات والكوارث.

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية (1)

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية (2)

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية (3)

الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية (4)


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