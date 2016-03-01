أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول عدد من الفنانين لنيابة الهرم لمؤازرة الفنانة مريهان حسين

Google+ Print
وصول عدد من الفنانين لنيابة الهرم لمؤازرة الفنانة مريهان حسين وصول عدد من الفنانين لنيابة الهرم لمؤازرة الفنانة مريهان حسين
وصل منذ قليل عدد من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد صيام، وأحمد حاتم، وحسن الرداد، وإيهاب فهمى، إلى محكمة جنح الهرم، لمؤازرة الفنانة مريهان حسين، وذلك أثناء التحقيق معها فى الاتهامات الموجهة إليها بالتعدى على ضباط شرطة، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر، وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

مريهان حسين ، نيابة الهرم ، مريهان ، كمين الهرم (1)

مريهان حسين ، نيابة الهرم ، مريهان ، كمين الهرم (2)


>- خالد الصاوى: مشكلة ميرهان حسين وقسم الهرم لها تفاصيل لسه بتكتمل.. صبرا"

- بالفيديو..لحظة القبض على الفنانة مريهان حسين واشتباكها مع ضباط كمين الهرم

- الداخلية:مريهان اقتحمت كمينا بالهرم وصفعت ضابطا بعد ضبطها بمواد كحولية

- التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر

- التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر
>

- أشرف زكى: ذهبت لقسم الهرم للاطمئنان على ميرهان حسين وتمثل حاليا أمام النيابة

- خالد الصاوى: ميرهان حسين مخطوفة فى أحد الأقسام ومضروبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات