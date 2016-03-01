وصول عدد من الفنانين لنيابة الهرم لمؤازرة الفنانة مريهان حسين

وصل منذ قليل عدد من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد صيام، وأحمد حاتم، وحسن الرداد، وإيهاب فهمى، إلى محكمة جنح الهرم، لمؤازرة الفنانة مريهان حسين، وذلك أثناء التحقيق معها فى الاتهامات الموجهة إليها بالتعدى على ضباط شرطة، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الفنانة تم توقيفها خلال كمين أمنى بمنطقة الهرم، بعد الاشتباه فى أنها تقود سيارتها الشخصية فى حالة سكر، وتم تحرير محضر لها بالواقعة وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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- التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر

- التحقيق مع الفنانة مريهان حسين بتهمة القيادة فى حالة سكر

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