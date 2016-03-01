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"مكافحة الإرهاب" تدمر 6 سيارت مفخخة لداعش ومقتل 13 إرهابيًا بالأنبار

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"مكافحة الإرهاب" تدمر 6 سيارت مفخخة لداعش ومقتل 13 إرهابيًا بالأنبار "مكافحة الإرهاب" تدمر 6 سيارت مفخخة لداعش ومقتل 13 إرهابيًا بالأنبار

>دمرت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية، ست سيارات مفخخة بمن فيها من انتحاريين تابعين لتنظيم (داعش) الإرهابى قرب بحيرة الثرثار بالأنبار غرب سامراء.

وتمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير أربع قرى هي: جوزة وسموم ولوفة والبوشمان من قبضة "داعش"، فى إطار تطهير جزيرة غرب سامراء من عناصر التنظيم.

وقال مصدرعسكرى إن عملية غرب سامراء انطلقت اليوم بمشاركة القوات المسلحة والحشد الشعبى والعشائر، لافتًا إلى أن قوات الجيش التابعة لقيادة عمليات بغداد واصلت عملية تطهير مناطق البو شجل والكرمة وناظم التقسيم بالأنبار وقتلت 13 إرهابيًا.

على صعيد متصل، نفذت قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية عملية استباقية ضمن قاطع عمليات الأنبار، أسفرت عن ضبط مصنع يستخدم من قبل "داعش" لتصنيع قذائف مدفع "جهنم" الذى يستخدمه التنظيم إضافة إلى عبوات ناسفة مختلفة الأنواع.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن المصنع يحوى آلات خراطة لتصنيع القذائف وعبوات بلاستيكية تحوى مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات وعبوات حديدية ناسفة محلية الصنع وقذائف هاون عيار 120 مم.
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