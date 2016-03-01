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لافروف: دى ميستورا أكد استئناف المفاوضات السورية فى الربع الأول من مارس

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لافروف: دى ميستورا أكد استئناف المفاوضات السورية فى الربع الأول من مارس لافروف: دى ميستورا أكد استئناف المفاوضات السورية فى الربع الأول من مارس

> أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء أن المبعوث الدولى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أكد له استئناف المفاوضات السورية خلال الربع الأول من هذا الشهر.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله، خلال لقائه مع المبعوث الدولى فى جنيف: "أن روسيا وشركاءها فى الأمم المتحدة تقيم إيجابا تنفيذ شروط الهدنة فى سوريا، وعلى الرغم من وقوع خروقات منفردة، إلا أن زملاءنا فى الأمم المتحدة وغيرهم من شركائنا لا ميل لهم لتضخيمها".

وأعرب لافروف عن ارتياح الجانب الروسى لعمل العسكريين الروس، وقال إنه يشارك الأمم المتحدة ارتياحها لتحقيق تقدم فى رفع الحصار عن بعض البلدات السورية، وإيصال شحنات من المواد الغذائية والأدوية إلى محتاجيها.

وأكد لافروف ظهور بوادر لدعم جميع الأطراف لبدء عملية تفاوضية حقيقية من شأنها أن تشمل جميع السوريين، لا سيما فى مرحلة تقرير مصير البلاد وبحث الإصلاح الدستورى.
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مصر 365

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