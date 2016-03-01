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محافظ قنا يتفقد أعمال إزالة نبات العاقول بمعبد دندرة

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محافظ قنا يتفقد أعمال إزالة نبات العاقول بمعبد دندرة محافظ قنا يتفقد أعمال إزالة نبات العاقول بمعبد دندرة

محافظ قنا

أكدعبدالحميد الهجان محافظ قنا أنه تم إزالة نبات العاقول بالكامل من أمام مدخل معبد دندرة جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمعبد بمرافقة مدير عام قطاع الآثار بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح الهجان أن المعبد يعد واحدًا من أهم وأفضل المعابد المصرية التي مازالت تحتفظ ببريقها إذ يتميز عن غيره من المعابد بسقوفه التي تحوى العديد من الرسومات والنقوش التى تحكى تاريخ حقبة مهمة من تاريخ موضحا انه يجرى الأن إعداد دراسة للإستفادة من المساحة الموجودة أمام مدخل المعبد فى زراعتها بالنجيلة وأشجار الزينة لإضفاء منظر جمالى بما لا يضر بالقيمة التاريخية والآثرية للمعبد .

وأضاف الهجان أن المحافظة تسعى الى تطوير كافة المواقع الإثرية الموجودة بها لتساهم فى جذب السياحة للمحافظة لافتا الى أن الحفاظ على المواقع الأثرية هو واجب قومي على كل مصري ويجب التوعية بأهميتها وتنمية ثقافة الحفاظ عليها كونها تاريخا للوطن ومصدر دخل رئيسي من مصادر الدخل القومى المصرى .

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