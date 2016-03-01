أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر تنوي تصنيع أجهزة اتصال من الجيل الخامس بالتعاون مع روسيا

Google+ Print
مصر تنوي تصنيع أجهزة اتصال من الجيل الخامس بالتعاون مع روسيا مصر تنوي تصنيع أجهزة اتصال من الجيل الخامس بالتعاون مع روسيا

أجهزة اتصال من الجيل الخامس

تنوي بالتعاون مع روسيا إنتاج أجهزة اتصال من الجيل الخامس، وذلك وفقا للناطق باسم شركة “الأجهزة الدقيقة” الموحدة بصفتها فرعا من شركة “روس تيخ” الحكومية الروسية.

وقال الناطق باسم الشركة الثلاثاء 1 مارس “قد ينظم في مصر إنتاج مصري روسي مشترك لمختلف أنواع الآليات الحربية.

وقد يطرح هذا الموضوع على بساط البحث في اجتماع مجموعة الخبراء الصناعيين في إطار اللجنة الروسية المصرية الخاصة بالتعاون العسكري التقني.

ويهم الجانب المصري بصورة خاصة إنتاج أجهزة الاتصال الحديثة من طراز “أر – 168 أكفيدوك” التي تصنعها شركتنا “سوزفيزدي” بصورة مشتركة.

والمقصود بالأمر، حسب قول المتحدث باسم الشركة الروسية، هو مختلف أنواع أجهزة الاتصال النقالة التي يمكن نصبها في مختلف نماذج الآليات الحربية، علما أنها تضمن نقل معلومات صوتية وغيرها من المعلومات في آن واحد، وتضمن كذلك الحماية من التنصت والتشويش.

وأضاف الناطق أن تلك الأجهزة يمكن استخدامها في ظروف المناخ القاسي حيث يشتد تأثير الرطوبة والرمال والغبار والصدمات والهزات عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون