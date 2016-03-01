مصر تنوي تصنيع أجهزة اتصال من الجيل الخامس بالتعاون مع روسيا

تنوي مصر بالتعاون مع روسيا إنتاج أجهزة اتصال من الجيل الخامس، وذلك وفقا للناطق باسم شركة “الأجهزة الدقيقة” الموحدة بصفتها فرعا من شركة “روس تيخ” الحكومية الروسية.

وقال الناطق باسم الشركة الثلاثاء 1 مارس “قد ينظم في مصر إنتاج مصري روسي مشترك لمختلف أنواع الآليات الحربية.

وقد يطرح هذا الموضوع على بساط البحث في اجتماع مجموعة الخبراء الصناعيين في إطار اللجنة الروسية المصرية الخاصة بالتعاون العسكري التقني.

ويهم الجانب المصري بصورة خاصة إنتاج أجهزة الاتصال الحديثة من طراز “أر – 168 أكفيدوك” التي تصنعها شركتنا “سوزفيزدي” بصورة مشتركة.

والمقصود بالأمر، حسب قول المتحدث باسم الشركة الروسية، هو مختلف أنواع أجهزة الاتصال النقالة التي يمكن نصبها في مختلف نماذج الآليات الحربية، علما أنها تضمن نقل معلومات صوتية وغيرها من المعلومات في آن واحد، وتضمن كذلك الحماية من التنصت والتشويش.

وأضاف الناطق أن تلك الأجهزة يمكن استخدامها في ظروف المناخ القاسي حيث يشتد تأثير الرطوبة والرمال والغبار والصدمات والهزات عليها.