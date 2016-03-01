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نادي المرأة ينظم ورشة لتعليم الفتيات صناعة الغزل النسيج بـ«الأقصر»

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نادي المرأة ينظم ورشة لتعليم الفتيات صناعة الغزل النسيج بـ«الأقصر» نادي المرأة ينظم ورشة لتعليم الفتيات صناعة الغزل النسيج بـ«الأقصر»

نادي المرأة بالأقصر

دشن نادي المرأة التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم اليوم الثلاثاء ورشة نول م تستمر حتى 15 مارس الجاري بنادي الشابات المسلمات لتعليم الفتيات صناعة الغزل و النسيج .

وقال محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر أن الورشة تهدف إلي تدريب الفتيات علي مهارات صناعة السجاد والتعامل مع الخيوط الحريرية لينسجن بها تحفا فنية تباع في الأسواق بآلاف الجنيهات، مشيرا إلي أن نجاحهن في تلك الحرفة يجعلهن سفراء لمصر بفنهم.

و صرح سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي أن نادي المرأة يهدف لتدريب الفتيات والمهتمات بأشغال النول مجانا حتى يستطعن أن يكن مبدعات في ذلك المجال.

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