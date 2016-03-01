طالب يطعن زميله في بطنه بعد مشاجرة أمام باب المدرسة‎ في الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من مستشفى الخارجة العام، يفيد بوصول الطالب محمود باسم محمود 15 سنة بمدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة لإصابته في مشاجرة بينه وبين زميله أمام باب المدرسة، حيث قام زميله بطعنه أثناء المشاجرة.

> تم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام، ونقله لغرفة العمليات، وجاري تحرير محضر بال​ح​ادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.