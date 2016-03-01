120 مدرجا جديدا للجمهور بملاعب جامعة قناة السويس

انتهت جامعة قناة السويس من إنشاء 120 مدرجا للجماهير والطلاب، وذلك لتزويد الملاعب بهذه المدرجات، ويأتى هذا فى إطار الخطة التى تتبنها إدارة الجامعة لجعل هذه الملاعب مجهزة لاستقبال الفرق من الخارج، بالإضافة إلى تجويد الخدمة المقدمة فى الملاعب للطلاب خاصة بعد إنشاء كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وذلك بناء على التعليمات التى أصدرها الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس للحفاظ على البنية التحتية من ملاعب بالجامعة، التى تعد من أكبر الثمار التى حصلت عليها الجامعة من خلال إقامتها لأسبوع شباب الجامعات العاشر فى سبتمبر الماضى، وبالتعاون بين قطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والإدارة الهندسية بالجامعة واستغرقت الإنشاءات 18 يوما من العمل.

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