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بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين

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بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين
أجرى اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية اليوم، جولة مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة على الميادين المهمة بالمحافظة كما تفقد سجن وحجز مركز شرطة الإسماعيلية وطريق البلاجات.

وعقد مدير الأمن لقاء مع ضباط وأفراد مركز شرطة الإسماعيلية بهدف إرساء دعائم حسن معاملة المواطنين لما لها من أثر بالغ فى إعادة بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين والانتقال السريع عند تلقى أى بلاغات وسرعة إنهاء مطالبهم .

ونبه اللواء على العزازى على بضرورة مراعاة شدة اليقظة بالخدمات وتفعيل قواعد الأمن الشخصى فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد والتصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (1)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (2)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (3)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (4)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (5)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (6)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (7)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (8)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (9)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (10)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (11)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (12)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (13)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (14)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (15)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (16)

جولة مفاجئة لمدير أمن الإسماعيلية على الخدمات الأمنية بالميادين (17)

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